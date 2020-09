Maria Paola Gaglione, il fratello: "Volevo darle una lezione, era stata infettata" (Di domenica 13 settembre 2020) L'avrebbe inseguita mentre era in scooter con il suo compagno trans, cercando di farla cadere con calci e pugni. E quando il mezzo ha perso aderenza, colpito dalla sua furia, finendo fuori strada, la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) L'avrebbe inseguita mentre era in scooter con il suo compagno trans, cercando di farla cadere con calci e pugni. E quando il mezzo ha perso aderenza, colpito dalla sua furia, finendo fuori strada, la ...

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - tbuccico69 : Mi impressiona la frase 'voleva darle 'solo' una lezione', fermiamo l'odio, la violenza, l'intolleranza abbattiamo… - iamgleek124 : RT @svnthyong: Maria Paola è stata uccisa dal fratello e il suo ragazzo è in ospedale perché la loro relazione, per alcuni, non era normale… -