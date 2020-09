Live non è la D'Urso, parla la Azzolina: 'Il nostro compito non è chiudere le scuole, ma isolare i singoli casi di Covid' (Di domenica 13 settembre 2020) Il ministro Azzolina sulla ripartenza della scuola: 'Dobbiamo isolare i singoli casi di Covid'. Lunedì 14 settembre si torna sui banchi, a Live non è la D'Urso parla la Ministra dell'Istruzione Lucia ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Il ministrosulla ripartenza della scuola: 'Dobbiamodi'. Lunedì 14 settembre si torna sui banchi, anon; la D'la Ministra dell'Istruzione Lucia ...

ANDREA PIAZZOLLA/ "Non ho fatto nulla a Gina Lollobrigida", ma…

Andrea Piazzolla, rinviato a giudizio per circonvenzione d’incapace nei confronti di Gina Lollobrigida. A Live non è la D’Urso arriva la sua difesa. Andrea Piazzolla, Non è la d'Urso Andrea Piazzolla ...

Scuola, Azzolina: "Se un bimbo è positivo al Covid, test rapidi nelle Asl"

Se a scuola "si scoprisse un bambino positivo al coronavirus, i test devono essere fatti nel modo più veloce possibile". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, parlando a "Live - Non ...

