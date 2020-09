Ligue | tanti cross Florenzi ma il Psg perde derby con l' OM

(Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 13 SET - E' finita in otto, il PSG, contro nove, il Marsiglia,, i campioni di Francia e finalisti di Champions restano a zero punti dopo due partite e l'OM vola a 6, a punteggio pieno, ...

gustatore : @YeyeSkrt Ha giocato tanti anni in Premier e in Ligue 1, era abbastanza conosciuto prima, ma è calato tantissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue tanti

(ANSA) - PARIGI, 13 SET - E' finita in otto (il PSG) contro nove (il Marsiglia), i campioni di Francia e finalisti di Champions restano a zero punti dopo due partite e l'OM vola a 6, a punteggio pieno ...Domenica 13 settembre grande appuntamento con la Ligue1, il campionato francese. Sette le sfide in calendario, ecco tutti i nostri pronostici. Siamo arrivati alla terza giornata in questo torneo, dove ...