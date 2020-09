Il referendum sarà deciso dal contesto (Di domenica 13 settembre 2020) Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. Con parecchi mesi di polemiche alle spalle, malgrado il peso della pandemia, è possibile che ormai i lettori si siano fatti, nei due opposti sensi, una propria idea e che il rito del primo giorno di autunno confermi, con malinconia per qualcuno ed euforia per altri, le previsioni fin qui fatte. Secondo l’agenzia Ansa, in un dispaccio diffuso per errore con un sondaggio dell’autorevole Ipsos, i tagliatori di seggi sono avanti con il 75%, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. Con parecchi mesi di polemiche alle spalle, malgrado il peso della pandemia, è possibile che ormai i lettori si siano fatti, nei due opposti sensi, una propria idea e che il rito del primo giorno di autunno confermi, con malinconia per qualcuno ed euforia per altri, le previsioni fin qui fatte. Secondo l’agenzia Ansa, in un dispaccio diffuso per errore con un sondaggio dell’autorevole Ipsos, i tagliatori di seggi sono avanti con il 75%, ...

Giorgiolaporta : Il NO in fortissima crescita nei #sondaggi. Gli indecisi si stanno posizionando, la rete sarà determinante e in ret… - 6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - M5S_Europa : La politica ha bisogno di riacquistare credibilità. Il 20 e il 21 settembre ci sarà il #referendum per decidere s… - HuffPostItalia : Il referendum sarà deciso dal contesto - rimmel83837671 : @Adnkronos Ma è un ricatto? Avrei decisamente apprezzato se avesse detto: qualunque sarà l'esito del Referendum… -

