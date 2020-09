Formula 1, Hamilton re al Mugello, Bottas e Albon a podio. Sprofondo Ferrari (Di domenica 13 settembre 2020) Il Re non fa sconti nemmeno in casa degli ex nemici. Lewis Hamilton conquista la vittoria nel primo Gran Premio corso al Mugello. Il pilota della Mercedes si impone dopo una corsa ricca di colpi di scena dall'inizio alla fine. Seconda posizione per Valtteri Bottas sull'altra Mercedes, davanti ad Alexander Albon su Red Bull al suo primo podio. Disastro per la Ferrari che chiude al nono e decimo posto rispettivamente con Charles Leclerc e Sebastian Vettel.caption id="attachment 1007273" align="alignnone" width="594" Hamilton (getty images)/captionLA CORSAAl via Bottas brucia Hamilton e dà l'impressione di poter scappare. Alla seconda curva un contatto toglie dai giochi Max Verstappen, chiudendo ogni sua chance di giocarsi il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Il Re non fa sconti nemmeno in casa degli ex nemici. Lewisconquista la vittoria nel primo Gran Premio corso al. Il pilota della Mercedes si impone dopo una corsa ricca di colpi di scena dall'inizio alla fine. Seconda posizione per Valtterisull'altra Mercedes, davanti ad Alexandersu Red Bull al suo primo. Disastro per lache chiude al nono e decimo posto rispettivamente con Charles Leclerc e Sebastian Vettel.caption id="attachment 1007273" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionLA CORSAAl viabruciae dà l'impressione di poter scappare. Alla seconda curva un contatto toglie dai giochi Max Verstappen, chiudendo ogni sua chance di giocarsi il ...

