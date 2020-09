Europa League, ungherese l'arbitro di Shamrock Rovers-Milan (Di domenica 13 settembre 2020) La Uefa ha reso noto l'arbitro che dirigerà l'incontro che i rossoneri giocheranno giovedì in casa degli irlandesi Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) La Uefa ha reso noto l'che dirigerà l'incontro che i rossoneri giocheranno giovedì in casa degli irlandesi

AntoVitiello : L'assenza di oggi a scopo precauzionale, #Ibrahimovic lavora per esserci giovedì in Europa League - ZZiliani : Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa… - FedericoFerri : A proposito di colleghe e colleghi con i quali si ha il privilegio di lavorare, in bocca al lupo ad @anna_billo che… - news24_napoli : Europa League: ecco la designazione arbitrale per il secondo turno dei… - matteo84p : RT @st_larochelle: Negli ultimi 9 anni è successo che l'Inter ha vinto 11 derby su 20. È arrivata sopra al Milan 6 volte su 9, ha giocato u… -