Europa League, sarà Adam Farkas l'arbitro di Shamrock Rovers-Milan

E' stato disegnato l'arbitro di Shamrock Rovers-Milan, secondo preliminare di Europa League in programma giovedì: si tratta del fischietto ungherese Ádám Farkas. Questa la direzione arbitrale al completo: Arbitro Ádám Farkas (HUN) Assistenti arbitrali Balázs Szert (HUN) Gergo Vigh-tarsonyi(HUN) Quarto uomo Ferenc Karakó (HUN)

