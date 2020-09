Diletta Leotta si dà al wake surf ma le curve sono esplosive (Di domenica 13 settembre 2020) Ultima domenica senza calcio per Diletta Leotta che oggi ha preso lezioni di wake surf: sulla tavola in costume le curve sono esplosive. La siciliana attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha messo in mostra un fisico esplosivo nel Lago di Como. Una nuova esperienza che ha sicuramente appassionato i suoi followers, che hanno messo più di 200 mila volte mi piace al post.caption id="attachment 1021275" align="alignnone" width="1508" Diletta Leotta Instagram/caption Diletta Leotta si dà al wake surf ma le curve sono esplosive ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Ultima domenica senza calcio perche oggi ha preso lezioni di: sulla tavola in costume le. La siciliana attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha messo in mostra un fisico esplosivo nel Lago di Como. Una nuova esperienza che ha sicuramente appassionato i suoi followers, che hanno messo più di 200 mila volte mi piace al post.caption id="attachment 1021275" align="alignnone" width="1508"Instagram/captionsi dà alma leITA Sport Press.

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - elisabombshell : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - Ehitrafalgar : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - ItaSportPress : Diletta Leotta si dà al wake surf ma le curve sono esplosive - - xmartav : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta beccata a fare i compiti | La posa da prof scalda il web | Foto Altranotizia Diletta Leotta ed Elodie conquistano il web: le foto

Diletta Leotta ed Elodie hanno conquistato il mondo dei social network. Ma che cosa hanno fatto? Le foto parlano da sole. Diletta Leotta ed Elodie. Basterebbero solo questi due nomi per far scatenare ...

ELISABETTA CANALIS, weekend da single? Guardate com'è sensuale! Belen, Diletta.. Foto Vip

La Buona Notte, anzi 'Bonne Nuit' rigorosamente in francese di Wanda Nara ai suoi follower è letteralmente esplosiva: perchè il selfie di lady Icardi mostre le sue forme davvero da capogiro. Uno scatt ...

Diletta Leotta ed Elodie hanno conquistato il mondo dei social network. Ma che cosa hanno fatto? Le foto parlano da sole. Diletta Leotta ed Elodie. Basterebbero solo questi due nomi per far scatenare ...La Buona Notte, anzi 'Bonne Nuit' rigorosamente in francese di Wanda Nara ai suoi follower è letteralmente esplosiva: perchè il selfie di lady Icardi mostre le sue forme davvero da capogiro. Uno scatt ...