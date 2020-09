Conte: “Porto mio figlio a scuola”, ma la preside lo gela: “Mancano banchi e docenti” (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14 settembre per molti ragazzi sarà tempo di tornare tra i banchi di scuola e risentire il suono della campanella dopo i tanti mesi di lockdown e lezioni a distanza. Un rientro sicuramente diverso dal solito, viste le rigide misure di distanziamento che bisognerà rispettare a causa del Covid. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte qualche giorno fa, in conferenza stampa, si era detto ottimista: “Non solo sono fiducioso per l’inizio, ma sarò tranquillo di portare mio figlio a scuola. Anzi, gli comunicherò tutto l’entusiasmo di questo anno, la fatica dello studio, ma anche la soddisfazione delle conquiste del sapere”. A gelare il premier ci ha pensato proprio la preside dell’istituto dove studia il ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14 settembre per molti ragazzi sarà tempo di tornare tra idi scuola e risentire il suono della campanella dopo i tanti mesi di lockdown e lezioni a distanza. Un rientro sicuramente diverso dal solito, viste le rigide misure di distanziamento che bisognerà rispettare a causa del Covid. Ilnte del Consiglio Giuseppequalche giorno fa, in conferenza stampa, si era detto ottimista: “Non solo sono fiducioso per l’inizio, ma sarò tranquillo di portare mioa scuola. Anzi, gli comunicherò tutto l’entusiasmo di questo anno, la fatica dello studio, ma anche la soddisfazione delle conquiste del sapere”. Are il premier ci ha pensato proprio ladell’istituto dove studia il ...

AMorelliMilano : Ennesima figura barbina per #Conte: “Porto mio figlio a #scuola”. La preside lo smonta... #contedimettiti - LegaSalvini : FIGURACCIA DI CONTE: 'PORTO MIO FIGLIO A SCUOLA' PRESIDE LO SMONTA: MANCANO AULE, INSEGNANTI E BANCHI - boettoisabella1 : RT @AIexandra___bb: #Giuseppi Non sa in che condizioni versa la #scuola di Suo figlio. Non sa quanti morti per #COVID19 sono stati in #Ita… - RenzoCianchetti : RT @AMorelliMilano: Ennesima figura barbina per #Conte: “Porto mio figlio a #scuola”. La preside lo smonta... #contedimettiti https://t.c… - chetira_ : RT @Noiconsalvini: FIGURACCIA DI CONTE: 'PORTO MIO FIGLIO A SCUOLA' PRESIDE LO SMONTA: MANCANO AULE, INSEGNANTI E BANCHI -