Chris Evans: la reazione di Mark Ruffalo alla foto di nudo è "filosofica" (Di domenica 13 settembre 2020) Mark Ruffalo ha reagito in modo esilarante alla gaffe di Chris Evans, che ha accidentalmente postato una foto hot sui social, invitando la co star Marvel a guardare l'aspetto positivo della faccenda. Mark Ruffalo ha avuto una reazione esilarante alla gaffe dell'amico Chris Evans, che ha accidentalmente postato una foto nudo sui social, scatenando il panico. L'interprete di Captain America ha infatti condiviso su Instagram un video - ora rimosso - dove gioca a Heads Up con degli amici, ma alla fine del filmato si vedeva per sbaglio l'archivio fotografico recente dell'attore, e tra gli scatti ce n'era uno dei suoi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020)ha reagito in modo esilarantegaffe di, che ha accidentalmente postato unahot sui social, invitando la co star Marvel a guardare l'aspetto positivo della faccenda.ha avuto unaesilarantegaffe dell'amico, che ha accidentalmente postato unasui social, scatenando il panico. L'interprete di Captain America ha infatti condiviso su Instagram un video - ora rimosso - dove gioca a Heads Up con degli amici, mafine del filmato si vedeva per sbaglio l'archiviografico recente dell'attore, e tra gli scatti ce n'era uno dei suoi ...

stefyedits : RT @martyisbackk: Chris Evans aveva appena iniziato a mettere storie tranquillamente fino ad oggi che per sbaglio ha pubblicato un suo nude… - stillgotmedemi : RT @planisferiale: ma scusate se paragonate il revenge porn e i gruppi telegram (+ citate anche il femminismo a caso) alla foto di Chris Ev… - Alez_Bi : @Gif_di_Tina Beh penso che sia perché Gue ha una fanbase italiana, Chris Evans è conosciuto a livello mondiale. Il… - Reberebby215 : RT @xskywalker_: Per tutte le persone che condividono la storia di Chris Evans / vogliono vederla: Vorrei ricordarvi che è irrispettoso ta… - AriannaCigarini : RT @timetoewill: Amiche vi ricordo che far girare la foto di Chris Evans non vi rende diverse dagli uomini che in questi mesi abbiamo cerca… -