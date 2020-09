Bambini e adolescenti dal “sesso incerto”: in aumento i casi (Di domenica 13 settembre 2020) Uomo, donna. Due sessi, due generi. Il mondo forse sarebbe più semplice se fosse così, rigidamente binario. Ma con buona pace di chi vede la realtà in bianco e nero, nella sessualità il ventaglio di possibilità è parecchio più ampio e variegato. E anche fluido, tanto che qualche anno fa pure Umberto Veronesi si era spinto a dire che in futuro saremo sempre più bisessuali: in un mondo dove i ruoli sociali e familiari cambiano e sono sempre più sfumati fra maschile e femminile, pure i sessi e i generi diventano meno “netti”, era la tesi dell’oncologo. Cambiamenti culturali Un uomo che non deve più essere cacciatore per sopravvivere avrà meno testosterone in circolo, una donna che tira fuori le unghie per farsi rispettare in ufficio produrrà meno estrogeni: dati di fatto socio-biologici ... Leggi su iodonna (Di domenica 13 settembre 2020) Uomo, donna. Due sessi, due generi. Il mondo forse sarebbe più semplice se fosse così, rigidamente binario. Ma con buona pace di chi vede la realtà in bianco e nero, nella sessualità il ventaglio di possibilità è parecchio più ampio e variegato. E anche fluido, tanto che qualche anno fa pure Umberto Veronesi si era spinto a dire che in futuro saremo sempre più bisessuali: in un mondo dove i ruoli sociali e familiari cambiano e sono sempre più sfumati fra maschile e femminile, pure i sessi e i generi diventano meno “netti”, era la tesi dell’oncologo. Cambiamenti culturali Un uomo che non deve più essere cacciatore per sopravvivere avrà meno testosterone in circolo, una donna che tira fuori le unghie per farsi rispettare in ufficio produrrà meno estrogeni: dati di fatto socio-biologici ...

SaveChildrenIT : L'incendio scoppiato a #Moria è stato devastante. Migliaia di bambini e adolescenti sono rimasti per strada, senza… - teoago72 : Con queste misure del cazzo Covid ,State rompendo i coglioni ai bambini ed adolescenti per renderli asociali deboli… - salfasanop : RT @Stupormundi66: Non ho figli ma chi mi conosce sa che quando lavoro con bambini e adolescenti li amo com fossero miei. Ecco perché l'omi… - 57Davide : RT @Stupormundi66: Non ho figli ma chi mi conosce sa che quando lavoro con bambini e adolescenti li amo com fossero miei. Ecco perché l'omi… - Stupormundi66 : Non ho figli ma chi mi conosce sa che quando lavoro con bambini e adolescenti li amo com fossero miei. Ecco perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini adolescenti Covid, bambini e adolescenti meno colpiti la Repubblica Covid e scuola, il maestro Lorenzoni: «Un milione di bambini sono rimasti isolati, ora includere tutti»

Franco Lorenzoni si è guadagnato negli anni, sul campo, la stima e l’attenzione del mondo della scuola italiano. La sua esperienza di laboratorio con i bambini di Amelia e quella trentennale dell’inse ...

"Prof, state vicini ai vostri ragazzi senza rinunciare a essere esigenti"

di Sofia Nardi Prima il lockdown con la conseguente, improvvisa, chiusura delle scuole. Poi la didattica a distanza. Poi un’estate con talvolta eccessive esuberanze e ora di nuovo la scuola tra attese ...

Franco Lorenzoni si è guadagnato negli anni, sul campo, la stima e l’attenzione del mondo della scuola italiano. La sua esperienza di laboratorio con i bambini di Amelia e quella trentennale dell’inse ...di Sofia Nardi Prima il lockdown con la conseguente, improvvisa, chiusura delle scuole. Poi la didattica a distanza. Poi un’estate con talvolta eccessive esuberanze e ora di nuovo la scuola tra attese ...