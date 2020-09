Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 14 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

Lunedì 14– Le dure parole di Roberto: Roberto cerca di spiegare a Marina che questa volta non si lascerà ingannare, anzi farà di tutto per farle capire che non ha nessuna intenzione di mettersi da parte. Combatterà dunque per il suo amore, anche se Marina ha espressamente dichiarato di voler stare insieme a Fabrizio. Successivamente assisteremo ad un scontro tra Silvia e Patrizio al Caffè Vulcano.