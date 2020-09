Ancora topi in via Verga: la materna resta chiusa Lavori finiti in via Grigna (Di domenica 13 settembre 2020) resta chiusa la scuola materna di via Verga, tornano in classe i bambini della scuola di via Castellino da Castello 10 che traslocano fino a novembre in via Grigna: alla vigilia della riapertura di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 settembre 2020)la scuoladi via, tornano in classe i bambini della scuola di via Castellino da Castello 10 che traslocano fino a novembre in via: alla vigilia della riapertura di ...

Milano, spuntano topi in piazza San Babila: i ratti tra le persone

Si parla molto dello stato di abbandono in cui versa la città di Roma, ma Milano, capitale della Lombardia guidata dal Pd, non sembra passarsela molto meglio. Le immagini che arrivano dai cittadini, i ...

Si parla molto dello stato di abbandono in cui versa la città di Roma, ma Milano, capitale della Lombardia guidata dal Pd, non sembra passarsela molto meglio. Le immagini che arrivano dai cittadini, i ...