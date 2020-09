Ancelotti carica l’Everton | “Noi migliorati con le giocate di James”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 settembre 2020) L'Everton inizia il suo campionato sfidando il Tottenham. Per i Toffees sarà una stagione particolare, contraddistinta da volti nuovi e da importantissime aspettative. Il club di Carlopunta decisamente in alto.caption id="attachment 941997" align="alignnone" width="1024" James Rodriguez (getty images)/captionFATTORE JAMESIl tecnico emiliano commenta la situazione della squadra poco prima del debutto stagionale: "I nuovi acquisti (Allan, Doucouré, James Rodríguez e Nkounkou, ndr) sono in buone condizioni, si sono allenati bene in settimana. Devono adattarsi alla squadra così come la squadra deve adattarsi a loro. Sono in grado di giocare e sono sicuro che faranno vedere le loro qualità. Per quanto riguarda Rodriguez, James è stato felice di venire qui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto ...