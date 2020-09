Violenza contro le donne | Gabrielli inaugura ad Aversa la “stanza tutta per sé” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Mentre da tempo assistiamo al decremento dei reati di sangue, al contempo registriamo un aumento dei reati che hanno oggetto una donna come vittima in quanto tale, cioè per il suo essere donna. Queste situazioni sono il frutto di una mentalità sbagliata, che considera la donna come oggetto di proprietà; e in ciò vedo una deficit culturale di noi uomini”. Lo ha detto il Capo della Polizia Franco, che hato al Commissariato della Polizia di Stato di(Caserta) la stanza “per sé”, ovvero due sale con divano e tavolino da giochi per i bambini aperte con il supporto dell’associazione Soroptimist, e destinate ad accogliere le denunce delle...