Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2020 ore 09 | 30

(Di sabato 12 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBREORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA CASILINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA GRANITI E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUI SENSI DI MARCIA; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, L’ITINERARIO DELLE LINEE BUS 87 E 649, CAUSA UNA SERIE DI LAVORI IN CORSO IN VIA ETRURIA, TRA VIA SUSA E VIA ALBALONGA, SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO. IN MERITO AL TRASPORTO FERROVIARIO INVECE, SULLA FL6TERMINI-CASSINO, FINO AL 26 NOVEMBRE MODIFICHE ALLA CIRCONE CON VARIAZIONI DI ORARIO DAL ...