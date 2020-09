Venezia 77, Leone d’oro a ‘Nomadland’. Favino migliore attore: “Lo dedico agli schermi che si accenderanno” (Di sabato 12 settembre 2020) Tutti i premi della 77° Mostra del Cinema di Venezia 2020: i vincitori Una Venezia diversa da ogni altra, una Mostra che è voluta andare avanti a testa alta nonostante la pandemia. Alla presidente di giuria, accompagnata da Matt Dillon (Usa), Veronika Franz (Austria), Joanna Hogg (Gran Bretagna), Nicola Lagioia (Italia), Christian Petzold (Germania), Ludivine Sagnier (Francia) il compito di assegnare i premi più importanti e attesi: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) Tutti i premi della 77° Mostra del Cinema di2020: i vincitori Unadiversa da ogni altra, una Mostra che è voluta andare avanti a testa alta nonostante la pandemia. Alla presidente di giuria, accompagnata da Matt Dillon (Usa), Veronika Franz (Austria), Joanna Hogg (Gran Bretagna), Nicola Lagioia (Italia), Christian Petzold (Germania), Ludivine Sagnier (Francia) il compito di assegnare i premi più importanti e attesi:d’Oro per il miglior film,d’Argento – Gran Premio della Giuria,d’Argento – Premio per laregia, Coppa Volpi per lainterpretazione maschile, Coppa Volpi per lainterpretazione femminile, Premio per la...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Leone Venezia, Leone del futuro a Listen - Ultima Ora Agenzia ANSA Venezia, Gran premio della giuria a Nuevo Orden

- VENEZIA, 12 SET - Il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria della 77/a Mostra del cinema di Venezia va a Nuevo Orden (New Order) di Michel Franco (Messico, Francia).

Venezia, Leone d'oro a Nomadland. E Favino si prende la Coppa Volpi

Il film “Nomadland” di Chloé Zhao vince il Leone d’oro della 77ma Mostra del Cinema di Venezia. E riporta nelle mani di una donna, la regista cinese recentemente adottata da Hollywood, il premio al ...

