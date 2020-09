Under all'Hertha porta i soldi per Milik, ma serve l'apertura del polacco alla Roma (Di sabato 12 settembre 2020) Si continua a trattare tra Napoli e Roma per Arek Milik, nonostante la presa di posizione del polacco. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'accordo può arrivare intorno ai 30mln di euro (25 più 5 di bonus). Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Si continua a trattare tra Napoli eper Arek, nonostante la presa di posizione del. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'accordo può arrivare intorno ai 30mln di euro (25 più 5 di bonus).

Ultime Notizie dalla rete : Under all Under all'Hertha porta i soldi per Milik, ma serve l'apertura del polacco alla Roma Tutto Napoli Dr Ferroviaria Spezia, riparte il rugby dei giovani

La Spezia - Nonostante tutte le difficoltà del momento e con ogni possibile cautela la Dr Ferroviaria Spezia ha riaperto i “battenti”. Prima a riprendere confidenza con la palla ovale è stata la squad ...

Marin, la Sampdoria non molla: tanti giovani per Ranieri

A quanto riporta Repubblica la Sampdoria resterebbe in corsa per Antonio Marin, centrocampista classe 2001 della Dinamo Zagabria e della nazionale Under 21 della Croazia. Marin sarebbe un colpo in pro ...

