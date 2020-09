Torna “Live non è la D’Urso”: si riparte domenica 13 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Tra gli ospiti della prima puntata Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e Nicoletta Mantovani Torna in tv, su Canale 5, in prima serata Barbara D’Urso con il suo programma “Live non è la D’Urso. Un programma dinamico, dove la conduttrice accoglierà tanti ospiti che si racconteranno nel salotto Mediaset della padrona di casa, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Il pubblico potrà, infatti, esprimere il suo giudizio sulle storie raccontate, attraverso il sito, i social e l’app Mediaset Play. Si riparte domani, domenica 13 settembre, in prime time con tanti ospiti che si racconteranno nel salotto di Barbara D’Urso. View this post on Instagram #Colcuore ❤️ A post shared by Barbara d'Urso ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 settembre 2020) Tra gli ospiti della prima puntata Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e Nicoletta Mantovaniin tv, su Canale 5, in prima serata Barbara D’Urso con il suo programma “Live non è la D’Urso. Un programma dinamico, dove la conduttrice accoglierà tanti ospiti che si racconteranno nel salotto Mediaset della padrona di casa, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Il pubblico potrà, infatti, esprimere il suo giudizio sulle storie raccontate, attraverso il sito, i social e l’app Mediaset Play. Sidomani,13, in prime time con tanti ospiti che si racconteranno nel salotto di Barbara D’Urso. View this post on Instagram #Colcuore ❤️ A post shared by Barbara d'Urso ...

