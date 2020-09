Supercoppa A1 2020, Pesaro-Brindisi 70-84: cronaca e tabellino (Di sabato 12 settembre 2020) L’Happy Casa Brindisi batte la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella quinta giornata della fase a gironi della Supercoppa A1 2020. Due punti per Brindisi che si aggiudica il match per 84-70 e raggiunge in classifica proprio Pesaro a quota 6. Gara completamente ribaltata nel secondo quarto dove Brindisi firma 24 punti con i 9 degli avversari e a far la differenza è il solito Harrison con 19 punti personali. Per Pesaro, invece, il migliore è Drell, pimpante solamente durante il corso dell’ultima frazione (12 punti per lui). IL tabellino CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET Pesaro-HAPPY CASA Brindisi 70-84 (23-20; 9-24; 18-28; 20-12) Pesaro: Drell 12, Robinson 8, Tambone ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) L’Happy Casabatte la Carpegna Prosciutto Basketnella quinta giornata della fase a gironi dellaA1. Due punti perche si aggiudica il match per 84-70 e raggiunge in classifica proprioa quota 6. Gara completamente ribaltata nel secondo quarto dovefirma 24 punti con i 9 degli avversari e a far la differenza è il solito Harrison con 19 punti personali. Per, invece, il migliore è Drell, pimpante solamente durante il corso dell’ultima frazione (12 punti per lui). ILCARPEGNA PROSCIUTTO BASKET-HAPPY CASA70-84 (23-20; 9-24; 18-28; 20-12): Drell 12, Robinson 8, Tambone ...

sportface2016 : #Basket | #Pesaro-#Brindisi 70-84, il tabellino #Supercoppa - zazoomblog : Reggio Emilia-Virtus Bologna in tv oggi: orario canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 - #Reggio #Emilia-Vi… - zazoomblog : Cremona-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 - #Cremona-Fortitudo… - HappycasaNBB : ?????? Eurosport Supercoppa 2020 Round 5? Fine terzo quarto ? @VLPesaro ?? Happy Casa Brindisi: 50-72 ?? Thompson 15, W… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Brindisi 29-24 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Brindisi #29-24 #Supercoppa -