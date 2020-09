Stupro di Matera | le minorenni sono state drogate | «Erano terrorizzate»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 12 settembre 2020) Svolta per le indagini relative allodi. I quattro giovani di Pisticci arrestati dalla polizia hanno abusato delle dueinglesi anche approfittando «delle condizioni di inferiorità psichica delle due turiste che dagli esami risultava avessero assunto sostanza stupefacente, somministrata a loro insaputa da soggetti in via di identificazione». È quanto ha scritto il gip di, Angelo Onorati, nell’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere per i quattro giovani, che hanno dai 19 ai 23 anni e piccoli precedenti penali. LEGGI ANCHE –>, dueinglesi in vacanzae stuprate da quattro ragazzi del posto La testimonianza Tornate a casa dopo la violenza sessuale ...