Rosario Fiorello sempre in forma, qual è la sua particolare dieta ‘che cancella’ (Di sabato 12 settembre 2020) Avete mai sentito parlare del ‘dinner cancelling’? Si tratta di una dieta riportata in voga dal mitico Rosario Fiorello. Questo tipo di stile di vita alimentate può essere adottato quasi da tutti e, statisticamente parlando, si è dimostrato vincente la maggioranza delle volte. Il nutrizionista tedesco Dieter Grabbe ha spiegato esaustivamente questo tipo di pratica nel suo libro Dinner-Cancelling (Niente cena!) e, in una recente intervista a Vanity Fair il medico chirurgo Cristina Tomasi ha riaperto l’argomento. “Il dinner cancelling rientra nello schema del cosiddetto TRE – Time Restricted Eating, ovvero del mangiare in una finestra di tempo ridotta nell’arco della giornata. Il salto della cena, a differenza ad esempio della colazione, ci allinea meglio al fisiologico ... Leggi su tuttivip (Di sabato 12 settembre 2020) Avete mai sentito parlare del ‘dinner cancelling’? Si tratta di unariportata in voga dal mitico. Questo tipo di stile di vita alimentate può essere adottato quasi da tutti e, statisticamente parlando, si è dimostrato vincente la maggioranza delle volte. Il nutrizionista tedesco Dieter Grabbe ha spiegato esaustivamente questo tipo di pratica nel suo libro Dinner-Cancelling (Niente cena!) e, in una recente intervista a Vanity Fair il medico chirurgo Cristina Tomasi ha riaperto l’argomento. “Il dinner cancelling rientra nello schema del cosiddetto TRE – Time Restricted Eating, ovvero del mangiare in una finestra di tempo ridotta nell’arco della giornata. Il salto della cena, a differenza ad esempio della colazione, ci allinea meglio al fisiologico ...

