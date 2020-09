Portici | a Villa Fernandes riprende la rassegna “Liberi al parco”

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Laletteraria “Lib(e)ri al parco”, curata da Ileana Bonadies e realizzata in collaborazione con la libreria Mondadori Point di, è pronta a ricominciare, dopo la pausa d’agosto, all’interno del parco di, l’hub creativo porticese nato all’interno di un bene confiscato alla camorra con il sostegno di Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara. Tra le attività culturali proposte dapre la stagione 2020/21, tre gli appuntamenti in programma per questa seconda parte dell’iniziativa che si prefigge di parlare di libri attraverso una formula che si arricchisce anche di musica live, interventi teatralizzati e spazi ...

falitalia : @DomeSiciliano @luciodigaetano Tu invece a scuola non ci sei manco andato. Il nord non ha rubato nulla al sud perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Portici Villa

Il resto del calcio

Atti osceni in luogo privato: qui, a Bologna, tutti vogliono guardare dallo spioncino della serratura di Villa Inferno. Dentro la casa cinta dal verde nella ricca collina non ci sono solo i festini co ...Si è svolta ieri «nella splendida cornice di Villa Fernandes, nel cuore di Portici», la presentazione ufficiale del nuovo Portici targato Panico, che per il quarto anno consecutivo si presenterà ai na ...