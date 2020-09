Non accetta la fine della sua relazione: pregiudicato uccide a coltellate il fidanzato dell’ex (Di sabato 12 settembre 2020) Dramma in provincia di Bari. A Bitetto, paesino di circa 12.000 anime in provincia del capoluogo pugliese, un 26enne della zona – Nico Brescia – è stato ucciso a coltellate dall’ex della sua fidanzata. Secondo quanto riportato da più fonti, l’omicidio è avvenuto per strada davanti all’androne del palazzo dove la vittima abitava con i … L'articolo Non accetta la fine della sua relazione: pregiudicato uccide a coltellate il fidanzato dell’ex NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Dramma in provincia di Bari. A Bitetto, paesino di circa 12.000 anime in provincia del capoluogo pugliese, un 26ennezona – Nico Brescia – è stato ucciso adall’exsua fidanzata. Secondo quanto riportato da più fonti, l’omicidio è avvenuto per strada davanti all’androne del palazzo dove la vittima abitava con i … L'articolo Nonlasuaildell’ex NewNotizie.it.

Sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda a Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non ...

Focolaio Covid a Cortina, 10 dipendenti positivi in un hotel del centro. La struttura non accetterà più ospiti

CORTINA D'AMPEZZO. Prima il clamoroso caso del Summer Party, dove uno dei presenti alla festa era risultato positivo, con il conseguente screening di 500 persone (qui articolo), ossia tutti i presenti ...

