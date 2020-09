Milano, esplosione in un appartamento a Piazzale Libia: almeno cinque feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina, 12 settembre 2020, Milano si è svegliata con un terribile boato. In un appartamento al piano terra in Piazzale Libia si è verificata una forte esplosione. In questo momento i Vigili del Fuoco sono nel vivo dei soccorsi. cinque feriti di cui uno in condizioni gravi. Le autorità sono a lavoro per individuare le cause dell’esplosione. >> Coronavirus, i no-mask si rivoltano contro la pericolosa “Filastrocca della mascherina” Milano, esplosione appartamento L’esplosione è deflagrata dall’appartamento al piano terra, da dove è stato estratto un uomo completamente ustionato, anche se al ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina, 12 settembre 2020,si è svegliata con un terribile boato. In unal piano terra insi è verificata una forte. In questo momento i Vigili del Fuoco sono nel vivo dei soccorsi.di cui uno in condizioni gravi. Le autorità sono a lavoro per individuare le cause dell’. >> Coronavirus, i no-mask si rivoltano contro la pericolosa “Filastrocca della mascherina”L’è deflagrata dall’al piano terra, da dove è stato estratto un uomo completamente ustionato, anche se al ...

Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - edocogoo : Enorme esplosione a Milano distrugge tre piani: 6 feriti, uno è grave - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Ansa: #Esplosione in una palazzina a #Milano, 6 feriti uno è grave IL VIDEO #ANSA -