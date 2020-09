Milano, esplosione in appartamento: feriti alcuni inquilini (Di sabato 12 settembre 2020) esplosione questa mattina a Milano in un appartamento in zona Porta Romana. Il piano terra di una palazzina in piazzale Libia è esploso: ci sono feriti Fortissima esplosione a Milano in un appartamento. Questa mattina, 12 settembre, il piano terra di una palazzina in zona Porta Romana è esploso, probabilmente a causa di una fuga di gas, coinvolgendo anche i primi 3 piani. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di oggi. Moltissime persone, spaventate dal boato, sono scese per strada. Ancora da verificare le cause ufficiali, mentre l’inquilino dell’abitazione al piano terra è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita. Il totale dei feriti al momenti è 6, il più grave, un ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020)questa mattina ain unin zona Porta Romana. Il piano terra di una palazzina in piazzale Libia è esploso: ci sonoFortissimain un. Questa mattina, 12 settembre, il piano terra di una palazzina in zona Porta Romana è esploso, probabilmente a causa di una fuga di gas, coinvolgendo anche i primi 3 piani. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di oggi. Moltissime persone, spaventate dal boato, sono scese per strada. Ancora da verificare le cause ufficiali, mentre l’inquilino dell’abitazione al piano terra è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita. Il totale deial momenti è 6, il più grave, un ...

