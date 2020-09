Le previsioni meteo di domenica 13 settembre

Leggi su newsmondo

(Di sabato 12 settembre 2020) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro condizioni in sensibile miglioramento. Ampi soleggiamenti al Sud. – Condizioni in miglioramento sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su buona parte della Penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con addensamenti che interesseranno solo i rilievi principali. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 31 gradi. Centro – Condizioni in miglioramento sulle regioni centrali Condizioni in sensibile miglioramento al Centro ma con possibili velature che interesseranno la zona meridionale della Sardegna. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sud – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni ...