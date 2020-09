Inter, Kovac smentisce l'interesse del Monaco nei confronti di Brozovic: "Non fa per noi, seguiamo altre piste" (Di sabato 12 settembre 2020) Il tecnico del Monaco ha smentito le voci in merito al presunto Interesse della sua squadra nei confronti del centrocampista dell'Inter suo connazionale. Leggi su 90min (Di sabato 12 settembre 2020) Il tecnico delha smentito le voci in merito al presuntoesse della sua squadra neidel centrocampista dell'suo connazionale.

ApCalciomercato : Kovac: “Brozovic non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste” - Mimmo_Interista : Inter, Monaco su Brozovic? Kovac: “Grande giocatore, ma non fa per noi. Seguiamo altre piste” - MazelliSofia : RT @Vince_Mirto: ??#Kovac smentisce la trattativa: niente #Monaco per #Brozovic. Le parole del tecnico ?? @vivoperlinter @impusino https:/… - vivoperlinter : RT @Vince_Mirto: ??#Kovac smentisce la trattativa: niente #Monaco per #Brozovic. Le parole del tecnico ?? @vivoperlinter @impusino https:/… - Vince_Mirto : ??#Kovac smentisce la trattativa: niente #Monaco per #Brozovic. Le parole del tecnico ?? @vivoperlinter @impusino -