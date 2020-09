Incendi USA, inferno sulla West Coast: oltre 1 milione di ettari bruciati in California, quasi 30 vittime, in Oregon si teme una carneficina [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Non accenna a migliorare la situazione Incendi nella West Coast statunitense. Da meta’ agosto gli Incendi hanno ucciso almeno 29 persone nei tre Stati della costa occidentale (Oregon, Washington e California); 20 vittime solo in California, molte delle quali negli ultimi giorni, 8 in Oregon, uno nello Stato di Washington. Ma sono decine le persone che mancano all’appello in Oregon dove le autorita’ hanno detto esplicitamente di temere “una carneficina“. Tra le vittime anche giovanissimi: un bimbo di 1 anno a Washington e, in Oregon, un adolescente che e’ stato ritrovato rannicchiato accanto al suo cane ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Non accenna a migliorare la situazionenellastatunitense. Da meta’ agosto glihanno ucciso almeno 29 persone nei tre Stati della costa occidentale (, Washington e); 20solo in, molte delle quali negli ultimi giorni, 8 in, uno nello Stato di Washington. Ma sono decine le persone che mancano all’appello indove le autorita’ hanno detto esplicitamente dire “una“. Tra leanche giovanissimi: un bimbo di 1 anno a Washington e, in, un adolescente che e’ stato ritrovato rannicchiato accanto al suo cane ...

repubblica : Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del cambiamento climatic… - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - RaskolnikovG : RT @WRicciardi: Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del camb… - Francesco_Riz : RT @WRicciardi: Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del camb… -