Giulia De Lellis si trasforma in una principessa (Di sabato 12 settembre 2020) Mentre mezza Italia continua a chiedersi come stanno le cose fra lei e Damante Giulia De Lellis continua con la sua vita di tutti i gironi, tra lavoro e impegni vari. Di recente, però, è diventata una principessa per la sua nipotina… Non è ancora chiaro cosa sia successo fra lei e il (ex?) fidanzato Andrea Damante. Dopo un passionale ritorno di fiamma, infatti, i due i sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 settembre 2020) Mentre mezza Italia continua a chiedersi come stanno le cose fra lei e DamanteDecontinua con la sua vita di tutti i gironi, tra lavoro e impegni vari. Di recente, però, è diventata unaper la sua nipotina… Non è ancora chiaro cosa sia successo fra lei e il (ex?) fidanzato Andrea Damante. Dopo un passionale ritorno di fiamma, infatti, i due i sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna

scemografia : RT @justmorewine: alla mostra del cinema di venezia c'è stato lo schifo dello schifo, salvini, stella manente, giulia de lellis, elisa main… - sereincanti : RT @Iperborea_: Normalizziamo accettare il proprio corpo e i propri difetti, vedete, Giulia De Lellis ha avuto il coraggio ?????? di uscire di… - generacomplotti : RT @IncontriClub: Andrea Damante: 'Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi...' - infoitcultura : Andrea Damante, quel dettaglio nella foto che riporta a Giulia de Lellis: cosa non è sfuggito ai fan - infoitcultura : Venezia 77, Giulia De Lellis criticata per l’acne -