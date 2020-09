Francesco Totti | occhi sul PSG | il giovane Kalimuendo entra nella sua ‘scuderia’

(Di sabato 12 settembre 2020) Prosegue il lavoro di ricerca della CT10 Management – IT Scouting, la società diche si occupa di scouting e degli interessi dei calciatori. La new entry arriva direttamente dalla Francia sponda Paris Saint-Germain. Trattasi di Arnaud, 18enne attaccante del PSG schierato titolaregara di giovedì persa contro il Lens: un nuovo talento dal futuro (si spera) roseo.

UEFAcom_de : ?? #OnThisDay in 1994: Francesco @Totti ? No. 1 @ASRomaEN! ???? #Legend | #ASRoma | @OfficialASRoma - romeoagresti : #McKennie: 'Il mio idolo da piccolo era Francesco Totti'. - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 1994 ? Francesco #Totti segna il primo gol con la #Roma ???? #UEL | @OfficialASRoma @Totti - DardiValentina : RT @itsmwengo: Comunque Ilary Blasi e Francesco Totti sono la nostra royal couple, royal family, royal tutto #CTCF - ilgiornale : L'ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, stanno trascorrendo una vacanza nella capitale fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

E’ bastata una foto da Parigi postata da Ilary Blasi e i Totti sono stati sommersi dalle critiche. A molti dei follower non va giù che Francesco Totti e Ilary Blasi non riescano a restare un po’ tranq ...Willy Monteiro era tifoso della Roma e di Francesco Totti. Una fiaccolata e una lunga processione silenziosa per dimostrare la vicinanza di Paliano alla famiglia del giovane Willy Monteiro Duarte. Che ...