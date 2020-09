Esplosione in un appartamento a sud di Milano, feriti e ustionati: “Boato fortissimo” (Di sabato 12 settembre 2020) Esplosione in un appartamento di piazzale Libia, a sud di Milano. “Un boato fortissimo”, così lo raccontano i residenti di Porta Romana svegliati di soprassalto poco dopo le 7. Lo scoppio avrebbe coinvolto tre piani dell’edificio mentre si sarebbero registrati danni per tutti i nove piani dello stabile. Centinaia di residenti si sono riversati in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Esplosione in un appartamento a sud di Milano, feriti e ustionati: “Boato fortissimo” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 12 settembre 2020)in undi piazzale Libia, a sud di. “Un boato fortissimo”, così lo raccontano i residenti di Porta Romana svegliati di soprassalto poco dopo le 7. Lo scoppio avrebbe coinvolto tre piani dell’edificio mentre si sarebbero registrati danni per tutti i nove piani dello stabile. Centinaia di residenti si sono riversati in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin una sud di: “Boato fortissimo” proviene da Il Notiziario.

