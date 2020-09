DayDreamer, Can Yaman diventa un gusto di gelato (FOTO) (Di sabato 12 settembre 2020) Il grande successo di Can Yaman con DayDreamer – Le Ali del Sogno Dallo scorso anno Can Yaman è diventato un vero e proprio sex symbol nel nostro Paese. Tutto questo grazie alla messa in onda di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno, due soap opera turche nelle quali il 30enne è protagonista. Tutte le trasmissioni italiane lo vogliono ospite, infatti, pare che Barbara D’Urso e Maria De Filippi starebbero facendo carte false per accaparrarselo. La serie tv campioni d’ascolto dell’estate 2020 ha ceduto il posto a Uomini e Donne, tuttavia i vertici Mediaset hanno promosso lo sceneggiato in prima serata e definitivamente il fine settimana, ovvero sabato e domenica. Ma nelle ultime ore è stata resa nota una ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 settembre 2020) Il grande successo di Cancon– Le Ali del Sogno Dallo scorso anno Canto un vero e proprio sex symbol nel nostro Paese. Tutto questo grazie alla messa in onda di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora– Le Ali del Sogno, due soap opera turche nelle quali il 30enne è protagonista. Tutte le trasmissioni italiane lo vogliono ospite, infatti, pare che Barbara D’Urso e Maria De Filippi starebbero facendo carte false per accaparrarselo. La serie tv campioni d’ascolto dell’estate 2020 ha ceduto il posto a Uomini e Donne, tuttavia i vertici Mediaset hanno promosso lo sceneggiato in prima serata e definitivamente il fine settimana, ovvero sabato e domenica. Ma nelle ultime ore è stata resa nota una ...

