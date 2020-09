Cashback per pagamenti digitali: lo Stato ti rimborsa una parte (Di sabato 12 settembre 2020) Funziona così: compri in negozio con carte o app, e lo Stato ti rimborsa una parte della spesa. È il sistema riproposto dal Governo nel decreto Agosto, per ridurre l’utilizzo del contante e contrastare l’evasione fiscale. Quali strumenti servono per tagliare le spese? Un sistema già ampiamente rodato da applicazioni e siti specializzati, che incentivano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020) Funziona così: compri in negozio con carte o app, e lotiunadella spesa. È il sistema riproposto dal Governo nel decreto Agosto, per ridurre l’utilizzo del contante e contrastare l’evasione fiscale. Quali strumenti servono per tagliare le spese? Un sistema già ampiamente rodato da applicazioni e siti specializzati, che incentivano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

