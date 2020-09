Bonaccini: “Io segretario del Pd? Non ora” (Di sabato 12 settembre 2020) Bonaccini: “Io segretario del Pd? Non ora” VIDEO “Io segretario del Pd? Non ora”. Così il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa dell’Unità di Modena. Qui sotto il video completo del dibattito “Quale Stato dopo la pandemia?” alla Festa dell’Unità di Modena moderato dal direttore di TPI Giulio Gambino con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti. Leggi anche: 1. Bonaccini: “Renzi dovrebbe rientrare nel Pd? ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020): “Iodel Pd? Non ora” VIDEO “Iodel Pd? Non ora”. Così il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa dell’Unità di Modena. Qui sotto il video completo del dibattito “Quale Stato dopo la pandemia?” alla Festa dell’Unità di Modena moderato dal direttore di TPI Giulio Gambino con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefanoe della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti. Leggi anche: 1.: “Renzi dovrebbe rientrare nel Pd? ...

corezzimau : @ditron99 @Elisa34012803 @SkyTG24 ci credo che Bonaccini pensa di fregargli il posto... anche Bombolo penserebbe: '… - Marco_Bello1 : @rosesenzanumeri Io al posto di De Luca metterei Bonaccini/Gori... - ve10ve : RT @LaStampa: Il governatore dell’Emilia-Romagna: occasione unica, i grillini si assumano la responsabilità in Aula. Sulle elezioni. Si vin… - GiancarloGarci6 : RT @MarceVann: 'Il M5S decise di non volere nemmeno discutere i programmi. Amici come prima ma, io sono andato a prendergli i voti uno a u… - TroianoMassimo1 : RT @MarceVann: 'Il M5S decise di non volere nemmeno discutere i programmi. Amici come prima ma, io sono andato a prendergli i voti uno a u… -