Berlusconi, altra notte tranquilla: dimissioni in arrivo

Berlusconi, arrivano ulteriori aggiornamenti dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il politico milanese sta bene, ha passato un'altra notte tranquilla, e si valutano anche delle dimissioni per i prossimi giorni. altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi. L'ennesima, di fatto, dopo il ricovero dello scorso 4 settembre. Tanto che l'ospedale San Raffaele di Milano, come rivela Adkronos, valuta le dimissioni per i prossimi giorni.

Un'altra notte al San Raffaele di Milano - la nona se si considera il suo arrivo in ospedale tra il 3 e il 4 settembre - per l'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato per Coronavirus. Notte che, a qu ...

