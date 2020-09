Badelj, sempre più Genoa. Volata in quattro giorni (Di sabato 12 settembre 2020) quattro giorni fa la sorpresa di Milan Badelj nel mirino del Genoa, da noi anticipata. Avevamo parlato del via libera della Lazio e di una trattativa in corsa per definire gli ultimi dettaglio con un centrocampista esperto che Rolando Maran vuole davanti alla difesa per il suo 3-5-2. La trattativa sta procedendo spedita, si lavora su un contratto triennale, Badelj sempre più vicino al Genoa. E i rossoblù non perdono di vista sia Ranocchia che Juan Jesus per la difesa. Foto: Twitter Lazio L'articolo Badelj, sempre più Genoa. Volata in quattro giorni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020)fa la sorpresa di Milannel mirino del, da noi anticipata. Avevamo parlato del via libera della Lazio e di una trattativa in corsa per definire gli ultimi dettaglio con un centrocampista esperto che Rolando Maran vuole davanti alla difesa per il suo 3-5-2. La trattativa sta procedendo spedita, si lavora su un contratto triennale,più vicino al. E i rossoblù non perdono di vista sia Ranocchia che Juan Jesus per la difesa. Foto: Twitter Lazio L'articolopiùinproviene da Alfredo Pedullà.

FrancescoG62 : Badelj, sempre più Genoa. Volata in quattro giorni - Noovyis : (Badelj, sempre più Genoa. Volata in quattro giorni) Playhitmusic - - zazoomblog : Badelj sempre più Genoa. Volata in quattro giorni - #Badelj #sempre #Genoa. #Volata - fbmaarket : LAZIO: domani sera arriva Muriqi. Bastos in Turchia e Badelj ad un passo dal Genoa. Per il difensore centrale semp… - lazio24h : Lazio, Badelj ad un passo dal Genoa -