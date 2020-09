Azzolina: «In classe, chi vuole, potrà tenere la mascherina per tutto il tempo» (Di sabato 12 settembre 2020) La ministra dell’Istruzione, ospite del tempo delle Donne, ha risposto nella redazione del Corriere della Sera alle domande di giornalisti e lettori. Con lei Manuel Agnelli e la preside Patrizia Cocchi Leggi su corriere (Di sabato 12 settembre 2020) La ministra dell’Istruzione, ospite deldelle Donne, ha risposto nella redazione del Corriere della Sera alle domande di giornalisti e lettori. Con lei Manuel Agnelli e la preside Patrizia Cocchi

Avv_Mant : RT @l_angiolini: È fuori come un balcone Una classe .. due aule e un professore (liceo scientifico bolzano) Solo uno aveva dono obiquit… - Marxtrixx : RT @l_angiolini: È fuori come un balcone Una classe .. due aule e un professore (liceo scientifico bolzano) Solo uno aveva dono obiquit… - l_angiolini : È fuori come un balcone Una classe .. due aule e un professore (liceo scientifico bolzano) Solo uno aveva dono… - mauro_castelli : @Mov5Stelle Non abbiamo un problema numerico, abbiamo un problema di qualità della classe politica! A casa tutti gl… - magicaGrmente22 : Lucia Azzolina/ “Didattica a distanza solo alle superiori. Le mascherine in classe..” -