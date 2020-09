Adl positivo, Sibilia (Vicepres. FIGC): “Possibile indagine della Procura” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCosimo Sibilia, Vicepresidente della FIGC, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo durante il format Punto Nuovo Sport Show in merito alla questione De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni: “La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute, e poi la società ha affrontato la tragedia Covid-19 in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa, Vigorito ha avuto l’esito del tampone: è negativo. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima”. “Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un approfondimento in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCosimoidente, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo durante il format Punto Nuovo Sport Show in merito alla questione De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni: “La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute, e poi la società ha affrontato la tragedia Covid-19 in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa, Vigorito ha avuto l’esito del tampone: è negativo. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima”. “Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un approfondimento in ...

