A Caduta Libera Gerry Scotti sotto choc. Rovinato dal prete: "Ci mette in mutande, andiamo a casa". Quanto ha vinto Don Andrea (Di sabato 12 settembre 2020) Ce l'ha fatta, Don Andrea da Gorgonzola. Il prete lombardo è il nuovo campione di Caduta Libera e venerdì 11 settembre ha conquistato la bellezza di 100mila euro. Una impresa che ha "inquietato" Gerry Scotti: "Se ci mette in mutande qua andiamo tutti a casa". Don Andrea Rabassini, ex Guardia forestale, si è presentato al gioco finale con 135.000 euro. Un bel bottino considerando che aveva svelato di aver partecipato al celebre quiz del preserale di Canale 5 principalmente per ottenere visibilità alla Onlus di cui da tempo è la guida spirituale, l'Associazione Aiuti Terzo Mondo, sperando poi di riuscire a devolvere in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Ce l'ha fatta, Donda Gorgonzola. Illombardo è il nuovo campione die venerdì 11 settembre ha conquistato la bellezza di 100mila euro. Una impresa che ha "inquietato": "Se ciinquatutti a". DonRabassini, ex Guardia forestale, si è presentato al gioco finale con 135.000 euro. Un bel bottino considerando che aveva svelato di aver partecipato al celebre quiz del preserale di Canale 5 principalmente per ottenere visibilità alla Onlus di cui da tempo è la guida spirituale, l'Associazione Aiuti Terzo Mondo, sperando poi di riuscire a devolvere in ...

