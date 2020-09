Vibo Valentia | sesso con un sedicenne | arrestato don Felice La Rosa | ex parroco

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 11 settembre 2020). Sorpreso in auto con unbulgaro: DonLa, 44enne exdi Zungri () è statodagli uomini del commissariato di Gioia Tauro con l’accusa di atti sessuali con minori stranieri Il religioso è imputato anche per detenzione di materiale pedopornografico. Sorpreso in auto con unbulgaro: donLa, 44enne exdi Zungri () è statodagli uomini del commissariato di Gioia Tauro con l’accusa di atti sessuali con minori. L’ex religioso era stato già condannato in via ...