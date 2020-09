Un’alba mancata

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 11 settembre 2020) Un’albaDi Vincenzo Calafiore 12 Settembre 2020 Udine “ … a ucciderti non è la morte Sono, l’assenza e la consapevolezza del tempo a finire … ti uccidono lentamente come un veleno invisibile .. “ Vincenzo Calafiore Sai, non è facile per me viverti distante, relegato in una paludosa lontananza. Questa mia vita, credimi, non è vivere, ma è uno rimanere fermo in una lontana stazione, lontana da ogni cosa, ad attendere un treno, che forse mai da qui passerà. Resto a ricordare nei giorni vuoti e sogni, tanti, che si sono frantumati nelle albe attese come una sposa sull’altare della speranza. Amore così io continuo ad amarti ...