Ufficiale: Avellino, colpo Maniero (Di venerdì 11 settembre 2020) Un nuovo attaccante a disposizione di mister Braglia. L’Avellino ha comunicato l’ingaggio dello svincolato Riccardo Maniero: “L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base triennale, il calciatore Riccardo Maniero. Nato a Napoli il 26 novembre 1987, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Nel suo curriculum esperienze legate quasi esclusivamente al campionato di serie B, torneo nel quale ha collezionato 311 presenze e messo a segno 73 gol. Soltanto in due occasioni ha già giocato nel campionato di serie C, nella seconda metà della stagione 2008/2009 disputando 13 match e realizzando 2 reti con la maglia del Lumezzane e nel campionato successivo quando, con l’Arezzo, è arrivato per la prima volta in carriera in doppia ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Un nuovo attaccante a disposizione di mister Braglia. L’ha comunicato l’ingaggio dello svincolato Riccardo: “L’Uscomunica di aver ingaggiato, con un accordo su base triennale, il calciatore Riccardo. Nato a Napoli il 26 novembre 1987, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Nel suo curriculum esperienze legate quasi esclusivamente al campionato di serie B, torneo nel quale ha collezionato 311 presenze e messo a segno 73 gol. Soltanto in due occasioni ha già giocato nel campionato di serie C, nella seconda metà della stagione 2008/2009 disputando 13 match e realizzando 2 reti con la maglia del Lumezzane e nel campionato successivo quando, con l’Arezzo, è arrivato per la prima volta in carriera in doppia ...

