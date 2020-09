Scuola: salta messaggio Conte a Domenica in (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – Doveva essere un messaggio di una manciata di minuti per augurare un buon inizio anno, un in bocca al lupo, agli studenti che da lunedì torneranno sui banchi, con tutte le incognite dell’emergenza Covid. Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per ‘Domenica in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche che la sua partecipazione ‘da remoto’ alla trasmissione condotta da Mara Venier hanno generato, ha deciso di evitare, soprattutto perché a farne le spese -il ragionamento- sarebbe la Scuola, in un momento già estremamente delicato. Ad augurare un buon inizio agli studenti al posto del premier sarà Mara Venier, che ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – Doveva essere undi una manciata di minuti per augurare un buon inizio anno, un in bocca al lupo, agli studenti che da lunedì torneranno sui banchi, con tutte le incognite dell’emergenza Covid. Ma la registrazione del premier Giuseppeper ‘in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche che la sua partecipazione ‘da remoto’ alla trasmissione condotta da Mara Venier hanno generato, ha deciso di evitare, soprattutto perché a farne le spese -il ragionamento- sarebbe la, in un momento già estremamente delicato. Ad augurare un buon inizio agli studenti al posto del premier sarà Mara Venier, che ...

Scuola: salta messaggio Conte a Domenica in

Da lunedì gli insegnanti e il personale scolastico saranno la nuova prima linea. Insieme a loro, otto milioni di alunni e alunne su cui pesa lo stigma dell’asintomaticità verranno sottoposti a uno str ...

Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown: è il primo Paese al mondo

Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere una festa per gli israeliani. Riuniti a cena in famiglia per celebrare Rosh Hashana, il Capodanno ebraico. Invece da venerdì Israele diventerà il primo ...

