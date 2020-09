Sara Cunial ridacchia per la mascherina e poi prova a baciare l’inviato di Piazzapulita (Di venerdì 11 settembre 2020) “Lo sai che mentre metti la mascherina ti stai ammalando?” Sara Cunial, intervistata da Alessio Lasta di Piazzapulita alla manifestazione del 5 settembre che ha visto i negazionisti del Coronavirus scendere in piazza a Roma, ridacchia mentre l’inviato le chiede perché non indossi la mascherina. La deputata addirittura sfotte “E vabè chiamate la polizia voi eh”. ++ La Parlamentare Cunial ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta sui negazionisti del covid. 21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 ... Leggi su nextquotidiano

