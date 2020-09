RIDE 4 - prova (Di venerdì 11 settembre 2020) Potremmo raccontarvi subito cosa abbiamo provato vedendo le finiture dorate della nostra F4 Tamburini, il sogno proibito di un'adolescenza intera, sfrecciare a trecento all'ora sui rettilinei dei circuiti di mezzo mondo. Potremmo svelare immediatamente alcune novità meccaniche che, fidatevi di noi, gli amanti dei videogiochi su due ruote stanno aspettando da anni e anni.Invece, prima di alzare il sipario sui segreti di RIDE 4, vorremmo spendere rapidamente due parole sul percorso che ha portato Milestone fino a questa particolare release. Un viaggio lungo e tormentato che ha avuto inizio con MXGP 3, quel titolo crossistico pubblicato nel 2017 che segnava il passaggio dal discusso motore proprietario all'Unreal Engine di Epic Games.Da allora, un'uscita dopo l'altra, la casa meneghina ha limato con pazienza gli spigoli delle sue produzioni: Monster ... Leggi su eurogamer

