Ragazza stuprata in spiaggia a San Felice Circeo: la polizia identifica due insospettabili "bravi ragazzi" (Di venerdì 11 settembre 2020) Stupro al Circeo nella notte di Ferragosto: una Ragazza romana di 19 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di due giovani, anch'essi di Roma. I fatti, riferisce la testata online "Latina Tu", sarebbero avvenuti proprio la notte del 15 agosto quando la Ragazza ha incontrato i due ragazzi, rispettivamente di 24 e 25 anni, che già conosceva. I fatti a San Felice Circeo a Ferragosto La 19enne, a Ferragosto, era in compagnia di un'altra comitiva in spiaggia e al momento dell'incontro con il ragazzo che conosceva si sarebbe diretta con lui e l'amico da un'altra parte. È qui che, a quanto denunciato dalla 19enne, si sarebbe consumata la violenza sessuale da parte dei due giovani di Roma.

