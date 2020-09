Previsioni Meteo, eccezionale ondata di caldo in Europa: temperature folli per metà Settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Previsioni Meteo – Le simulazioni modellistiche continuano a mostrare scenari da alta pressione prettamente estiva nel cuore dell’Europa dall’inizio della prossima settimana. Già in questa fase gran parte dell’Europa Centrale, sta vivendo condizioni di pressione medio-alta e con tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo il transito di nubi medio-alte. I sistemi perturbati atlantici più importanti stanno transitando a latitudini più settentrionali, tra il Regno Unito è la Scandinavia, mentre un vortice isolato agisce sul Mediterraneo centro-meridionale, poi in evoluzione verso Sud/Sudest. Centro Europa, quindi, già con bel tempo, ma progressivamente le condizioni potrebbero farsi addirittura estive, dopo lo spostamento ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020)– Le simulazioni modellistiche continuano a mostrare scenari da alta pressione prettamente estiva nel cuore dell’dall’inizio della prossima settimana. Già in questa fase gran parte dell’Centrale, sta vivendo condizioni di pressione medio-alta e con tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo il transito di nubi medio-alte. I sistemi perturbati atlantici più importanti stanno transitando a latitudini più settentrionali, tra il Regno Unito è la Scandinavia, mentre un vortice isolato agisce sul Mediterraneo centro-meridionale, poi in evoluzione verso Sud/Sudest. Centro, quindi, già con bel tempo, ma progressivamente le condizioni potrebbero farsi addirittura estive, dopo lo spostamento ...

