Pavia, tamponi negli ambulatori e in ospedale per un rientro a scuola in serenità (Di venerdì 11 settembre 2020) Pavia, 11 settembre 2020 - Alla vigilia dell' apertura dell'anno scolastico , che allarma i pediatri di libera scelta di tutta Italia per le possibili conseguenze sanitarie legate all'emergenza ... Leggi su ilgiorno

sforzasimona : La Provincia Pavese: Caos certificati e pochi tamponi. L’allarme dei pediatri sulle scuole. - francep41485035 : RT @LuciusAlbinus: @EuroMasochismo @Carlo_A_Macc @MPaperoga Intanto qui si dice che per ogni minima assenza servirà certificato pediatrico.… - EmyRoyaleagle : RT @LuciusAlbinus: @EuroMasochismo @Carlo_A_Macc @MPaperoga Intanto qui si dice che per ogni minima assenza servirà certificato pediatrico.… - marzia38580873 : RT @LuciusAlbinus: @EuroMasochismo @Carlo_A_Macc @MPaperoga Intanto qui si dice che per ogni minima assenza servirà certificato pediatrico.… - Mr_Ozymandias : RT @LuciusAlbinus: @EuroMasochismo @Carlo_A_Macc @MPaperoga Intanto qui si dice che per ogni minima assenza servirà certificato pediatrico.… -