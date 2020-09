Paestum-Velia, boom di visitatori. Zuchtriegel: “Primi in Italia a riaprire” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Il sito archeologico di Velia (foto in alto) ha registrato un’estate da record nonostante l’emergenza sanitaria, con un incremento dei visitatori del 59% rispetto allo scorso anno, nel periodo dal 21 giugno al 6 settembre 2020. Il mese di agosto, in particolare, ha visto un incremento del 117% delle visite. Nel mese di febbraio 2020, il sito magno-greco, patria del filosofo presocratico Parmenide, è stato accorpato all’autonomia di Paestum su volontà del Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. “I flussi in forte aumento rappresentano una prima conferma oggettiva che la fusione delle due realtà di Velia e Paestum sta funzionando – dichiara il direttore del ... Leggi su anteprima24

